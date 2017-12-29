13 сентября 2017 года донецкий "" сенсационно победил итальянский "Наполи" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1,передает со ссылкой на .

Паулу Фонсека выставил абсолютно ожидаемый стартовый состав. Отметить можно только отсутствие Бланко-Лещука в заявке на матч. У неаполитанцев же вышел несколько ротированный центр поля. Рядом с Мареком Гамшиком расположились Амаду Диавара и Петр Зьелински. В атаке итальянской команды вышел Аркадиуш Милик.

С первых минут "горняки" задали хороший темп, а полумоменты возникали у ворот обеих команд. Дончане смогли открыть счет благодаря великолепной комбинации на исходе пятнадцати минут игры. Факундо Феррейра элегантно отыграл пяткой на Тайсона, бразилец продвинулся к штрафной и с левой ноги отправил мяч в угол. Рейна мог спасти, но не вышло - 1:0. Итальянцы явно не рассчитывали на такое развитие событий, следовательно сразу могли пропустить второй. После ошибки соперника Тайсон умчался от Кулибали и с неплохой позиции пробивал по воротам. Опытный Рейна грамотно сократил угол и удар парировал.

Было заметно, что в перерыве Маурицио Сарри провел серьезный разговор. События развивались довольно монотонно, что, однако, не помешало "горнякам" удвоить преимущество

"" стал располагаться немного ниже, ожидая свой шанс на контратаке. Команда же Сарри пыталась взломать оборонительные построения дончан через навесов с игры и стандартных положений. Самым опасным из этого являлся удар Альбиоля, но испанец не смог подстроится под мяч, чтобы отправить того в сетку после навеса с углового. Под занавес тайма свой шанс имел Инсинье. Лоренцо обводящим ударом пытался огорчить Пятова, но Андрей в блестящем прыжке спас команду. На перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе команды Фонсеки.

Вторую половину игры активнее начали гости. Было заметно, что в перерыве Маурицио Сарри провел серьезный разговор. События развивались довольно монотонно, что, однако, не помешало "горнякам" удвоить преимущество. Степаненко отлично подал с левого фланга, Рейна ошибся при игре на выходе, а Феррейра головой отправил мяч точно в сетку. 2:0. Счет стал крайне комфортным для "Шахтера" и ужасающим для итальянского коллектива, следовательно на газоне ОСК "" сразу появился Дрис Мертенс.

Тарас Степаненко, по мнению арбитра, нарушил правила против бельгийца в пределах штрафной площади. К исполнению "приговора" подошел Аркадиуш Милик поляк развел Пятова и мяч по углам. Хорошая игра и отличный результат!

Украина Наполи Италия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 15 Тайсон, 2:0 58 Феррейра, 2:1 71, пенальти Милик.

Пятов, Срна, Ордец (Хочолава, 90), Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Коваленко, 77), Тайсон, Бернард, Феррейра (Дентиньо, 88).

Наполи Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Зелиньски (Аллан, 67), Диавара, Гамшик (Мертенс, 60), Кальехон, Милик, Инсинье.

Предупреждения: Фред (68), Инсинье (68), Мертенс (69), Степаненко (71), Кулибали (82).

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

"Мы прекрасно понимали, что встречаемся с соперником высочайшего класса. Просто не могу не отметить своих футболистов, которые провели матч очень храбро. Нам нужно было рисковать в начале атаки, чтобы создать угрозу для "Наполи". После забитого мяча у нашей команды было еще несколько голевых моментов, в частности, у Тайсона.

Также "" великолепно показывал себя в обороне. Мы не позволяли неаполитанцам развивать атаки через центр, где они сильны.

Во втором тайме гости стали более опасными. Мы немного "сели" в линии обороны, что открыло некоторое пространство, следовательно соперник смог развивать игру между нашими линиями. Не скрою, у "Наполи" тоже были возможности забить. Затем мы оформили второй мяч и имели голевые моменты. Мне понравился поединок. "" показал себя хорошо. Мы победили абсолютно заслуженно и достойно".

Маурицио Сарри, главный тренер "Наполи":

"У нас сложные матчи один за одним. В такой ситуации тяжело не только показывать результат, но и демонстрировать определенное качество игры. Сегодня мы были наказаны за то, что не смогли показать футбол необходимого уровня.

Безусловно, "" начал гораздо лучше нас. Мы же превосходили в заключительном отрезке. По нашим данным, показатель голевых моментов 7:5 в пользу "Наполи". Это значит, что мы действовали довольно хорошо. На итоговый результат повлияло то, что соперник был более агрессивным и уверенным в себе.

Могу сказать, что наша оборона сыграла сегодня отлично, нет никаких претензий. Были недочеты в действиях атакующих футболистов, которые плохо отрабатывали назад, недостаточно активно прессинговали. Не думаю, что произошло что-то неожиданное или драматичное. Мы уступили команде из первой корзины: "" не зря туда попал, и сегодня победил заслуженно".

Победа над "Наполи" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов стала ключевой для "горняков" в борьбе за выход в плей-офф. "" выиграл оба матча против "Фейеноорда", но проиграл на выезде " Сити" и "Наполи".

В последнем туре в Харькове чемпион Украины принимал немотивированных англичан, которые уже гарантировали себе первое место. Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола выставил на игру экспериментальный состав. "Шахтеру" нужно было не проиграть, чтобы выйти из группы. "Горняки" даже перевыполнили задачу - выиграли со счетом 2:1.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "" сыграет с итальянской "Ромой". Первая встреча пройдет в Харькове 21 февраля. А ответный матч - 13 марта в Риме.

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