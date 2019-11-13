Временным президентом Боливии стала Жанин Аньес, вторая вице-спикер сената.

Вторая вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес провозгласила себя исполняющей обязанности президента Боливии после отставки главы государства. Об этом сообщило El Pais.

Издание отмечает, что это решение одобрила только треть парламента. Депутаты от президентского блока MAS отказались от участия в экстренной сессии.

Конституционный суд одобрил переход власти к Аньес, так как это произошло из-за отставки предыдущего президента, следовательно законодательного акта или решения конгресса не требуется.

Los Tiempos отмечает, что в соответствии с Конституцией новые выборы должны быть назначены в течение 90 дней.

Бывший президент страны Эво Моралес не поддержал передачу президентских полномочий Жанин Аньес. «Правый сенатор провозгласила себя председателем Сената, а затем исполняющим обязанности президента Боливии без кворума, окруженная группой сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ», — написал он в твиттере.

Американские власти вывозят государственных служащих и членов семей дипломатов из страны из-за политической нестабильности. Боливии присвоили четвертый уровень опасности и рекомендовали гражданам США не посещать ее.

Моралес ушел в отставку 10 ноября после массовых акций протеста. В октябре он победил на выборах, но его обвинили в фальсификациях. Вместе с ним в отставку ушли несколько министров. К отставке президента в том числе призвал командующий армией Уильямс Калиман.

12 ноября Моралес получил политическое убежище в Мексике.

Эво Моралес возглавлял страну с 2006 года. Он был первым представителем коренного населения страны на этой должности.

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