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Запись украинской чемпионки побила все рекорды популярности в Facebook
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29.12.2017 00:09
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Запись украинской чемпионки побила все рекорды популярности в
Facebook
Пост украинской шахматистки Анны Музычук в побил все рекорды
популярности в украинском сегменте соцсети за все время его
существования: только за четыре дня ее объяснение причин бойкота
чемпионата по шахматам в Саудовской Аравии набрали более 100 тыс.
«лайков», 13 тыс. комментариев и более 54 тыс. репостов.
«Через несколько дней я потеряю оба свои чемпионских титула —
один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую
Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с
сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным
существом. Ровно год назад я выиграла оба эти титулы и была самым
счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя
очень плохо», — написала шахматистка.
Она сообщила, что «готова бороться за свои принципы и пропустить
турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров
вместе взятых».
«Это все раздражает, но больше только — что никому нет до этого
дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду
менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии — я
очень рада, что она разделяет мою точку зрения. И так, для
немногих, кого это все еще волнует — мы вернемся!»- написала
Музычук.
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