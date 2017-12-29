Пост украинской шахматистки Анны Музычук в побил все рекорды популярности в украинском сегменте соцсети за все время его существования: только за четыре дня ее объяснение причин бойкота чемпионата по шахматам в Саудовской Аравии набрали более 100 тыс. «лайков», 13 тыс. комментариев и более 54 тыс. репостов.

«Через несколько дней я потеряю оба свои чемпионских титула — один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом. Ровно год назад я выиграла оба эти титулы и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо», — написала шахматистка.

Она сообщила, что «готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых».