По информации интернет-издания "Страна", 26 декабря в Киеве неизвестные силой затащили российского специалиста по блокчейну и криптовалютам Павла Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito и увезли. Информацию о похищении подтвердили представители криптобиржи EXMO LLP, аналитиком которой он является. Лернер является уроженцем Курска Фото: Paul Lerner / Facebook Отмечается, что 40-летний гражданин России, который имеет вид на жительство в Польше, перестал выходить на связь примерно в обед. Поздно вечером его знакомые обратились с заявлением о похищении в Оболонское райуправление полиции Киева, пишет издание.Правоохранители квалифицировали происшествие по ч. 2 ст. 146 (похищение человека) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.Заявительница по этому делу рассказала, что неизвестные лица в темной одежде и балаклавах силой затащили Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) и увезли в неизвестном направлении. Похищение произошло близко от его места работы – офисного центра на улице Степана Бандеры."Страна" сообщает, что Лернер, который является уроженцем Курска, в Украине вел ряд стартапов.Полиция Киева подтвердила BBC, что 26 декабря в Киеве похитили человека. Его имени правоохранители не назвали.BBC отмечает, что новость о похищении Лернера потрясла многих в международном сообществе, которое имеет дело с криптовалютой.Информацию о похищении подтвердили интернет-изданию Forklog в PR-департаменте EXMO LLP."Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поиски пропавшего Павла Лернера, и будем благодарны за любую информацию о его местонахождении. Несмотря на сложившуюся ситуацию, наша биржа работает в штатном режиме. Мы хотели бы подчеркнуть, что характер работы Павла в компании не предусматривал доступ к хранилищам или конфиденциальной информации пользователей, средства которых находятся в полной безопасности", – заявили в департаменте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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