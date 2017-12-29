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В Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам
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29.12.2017 00:26
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По информации интернет-издания "Страна", 26 декабря в Киеве
неизвестные силой затащили российского специалиста по блокчейну и
криптовалютам Павла Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito и
увезли. Информацию о похищении подтвердили представители
криптобиржи EXMO LLP, аналитиком которой он является. Лернер
является уроженцем Курска Фото: Paul Lerner / Facebook Отмечается,
что 40-летний гражданин России, который имеет вид на жительство в
Польше, перестал выходить на связь примерно в обед. Поздно вечером
его знакомые обратились с заявлением о похищении в Оболонское
райуправление полиции Киева, пишет издание.Правоохранители
квалифицировали происшествие по ч. 2 ст. 146 (похищение
человека) Уголовного кодекса Украины, говорится в
сообщении.Заявительница по этому делу рассказала, что неизвестные
лица в темной одежде и балаклавах силой затащили Лернера в
автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) и увезли
в неизвестном направлении. Похищение произошло близко от его места
работы – офисного центра на улице Степана Бандеры."Страна"
сообщает, что Лернер, который является уроженцем Курска, в Украине
вел ряд стартапов.Полиция Киева подтвердила BBC, что 26 декабря в
Киеве похитили человека. Его имени правоохранители не назвали.BBC
отмечает, что новость о похищении Лернера потрясла многих в
международном сообществе, которое имеет дело с
криптовалютой.Информацию о похищении подтвердили интернет-изданию
Forklog в PR-департаменте EXMO LLP."Мы делаем все
возможное, чтобы ускорить поиски пропавшего Павла Лернера, и будем
благодарны за любую информацию о его местонахождении. Несмотря на
сложившуюся ситуацию, наша биржа работает в штатном режиме. Мы
хотели бы подчеркнуть, что характер работы Павла в компании не
предусматривал доступ к хранилищам или конфиденциальной информации
пользователей, средства которых находятся в полной
безопасности", – заявили в департаменте.
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