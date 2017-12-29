Правоохранители пресекли незаконную деятельность по продаже горюче-смазочных материалов сомнительного происхождения,передает со ссылкой на .

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

"На территории промышленной зоны в г.. Бахмут в арендованных складских помещениях локальный житель осуществлял незаконное хранение и сбыт горюче-смазочных материалов без необходимых разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Расположение в замаскированном месте на производственной территории предприятия, ограниченный круг клиентов позволили просуществовать подпольному бизнесу почти полгода. Топливо неизвестного происхождения реализовывалось по ценам ниже рыночных только проверенным покупателям.

Правоохранители обнаружили и изъяли более 14 тонн бензина А-92, 2 тонны дизельного топлива и технологическое оборудование, которое обеспечивало его реализацию. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 500 тыс. Грн.

Столичные правоохранители разоблачили фиктивное предприятие, которое импортировало в Украину товары широкого потребления. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

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