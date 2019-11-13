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Tesla построит свой первый завод в Европе
13.11.2019 12:48
Tesla построит завод в Германии, который станет первым заводом в Европе
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