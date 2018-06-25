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В России завершили расследование по делу политзаключенного Гриба – адвокат
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25.06.2018 19:19
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2 июля в российском Северокавказском окружном суде пройдет
подготовительное заседание по делу украинского политзаключенного
Павла Гриба, рассказала его адвокат Марина Дубравина. Сотрудники
ФСБ РФ похитили Гриба в Беларуси 24 августа 2017 года Фото: Ігор
Гриб / Facebook "Что касается самого дела, в настоящее время
назначено подготовительное слушание в Северокавказском окружном
суде 2 июля и думаю, что примерно через две-три недели дело начнет
слушаться по существу", – сказала адвокат.Она попросила
приезжать неравнодушных на судебное заседание."Надеюсь, это не
будет закрытое судебное заседание. Во всяком случае, повода для
закрытия нет", – добавила Дубравина.24 августа 2017
года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на
встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели
о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября
Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило
сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара.
В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из
школ города Сочи.Октябрьский районный суд
Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру
пресечения несколько раз продлевали.Украинские медики,
которых не допустили к задержанному, заявили, что
он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает
нахождение в учреждении, где не может быть оказана
специализированная медицинская помощь.12 апреля отец Гриба заявил,
что заключенному запрещают передавать продукты
питания. Министерство иностранных дел Украины несколько
раз требовало от России допустить украинских врачей к
Грибу.Сегодня отец политзаключенного Игорь Гриб заявил, что его
сын жалуется на боль в животе и ухудшение зрения.
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