Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

"На приобретение служебных квартир для судей Высшего антикоррупционного суда выделено 65,5 млн грн. Соответствующее решение 8 октября было принято на собрании судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС", - пишет издание.

В ВАКС сообщили, что 45 379 000 грн выделено на покупку служебных квартир для судей первой инстанции Антикоррупционного суда, а еще 20 077,600 грн пойдет на приобретение служебного жилья для судей АП ВАКС. Решением собрания судей максимально возможная стоимость, по которой предполагается приобрести квартиры, составляет 2,5 млн грн за квартиру.

По данным суда, в служебном жилье в настоящее время нуждаются 35 судей (всех -38) ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. Средства на закупку квадратных метров ранее были выделены из бюджета по коду экономической классификации расходов «Капитальное строительство (приобретение) жилья».

Пока не определено, в каких районах или жилищных комплексах будут приобретены служебные квартиры. Нет еще информации и по площади квартир, которые предстоит закупить.

Служебное жилье судей, согласно ст. 10 Закона «О Высшем антикоррупционном суде», подлежит круглосуточной охране при наличии соответствующего заявления судьи.

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