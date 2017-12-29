В Татарстане во время поисков пропавшего мальчика начальник районного управления гражданской защиты провалилась в открытый люк канализации, где нашла замерзающего пропавшего ребенка. Люк, в который упал ребенок, занесло снегом Фото: ЕРА (архив) До этого в локальный отдел полиции поступило сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика. На его поиски выехали спасатели и полицейские, к которым присоединились 120 местных волонтеров.Во время поисков ребенка 31-летняя Яруллина провалилась в заметенный снегом люк канализационного колодца на окраине Черемшана, получив перелом позвонка поясничного отдела. На дне трехметрового колодца она обнаружила пропавшего мальчика, который упал в канализацию в тот же день.В МЧС сообщили, что после падения ребенка вьюга вновь занесла люк снегом. Мальчик кричал, пока были силы, а затем стал спать."По словам медиков, еще час – и мальчик замерз бы насмерть", – отметили спасатели.Ребенка отправили лечиться от переохлаждения в больницу. Его спасительница также госпитализирована. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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