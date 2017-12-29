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В Татарстане женщина провалилась в заметенный снегом канализационный люк и нашла там пропавшего мальчика
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29.12.2017 00:34
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В Татарстане во время поисков пропавшего мальчика начальник
районного управления гражданской защиты провалилась в открытый люк
канализации, где нашла замерзающего пропавшего ребенка. Люк, в
который упал ребенок, занесло снегом Фото: ЕРА (архив) До этого в
локальный отдел полиции поступило сообщение об исчезновении
10-летнего мальчика. На его поиски выехали спасатели и полицейские,
к которым присоединились 120 местных волонтеров.Во время поисков
ребенка 31-летняя Яруллина провалилась в заметенный снегом люк
канализационного колодца на окраине Черемшана, получив перелом
позвонка поясничного отдела. На дне трехметрового колодца она
обнаружила пропавшего мальчика, который упал в канализацию в тот же
день.В МЧС сообщили, что после падения ребенка вьюга вновь занесла
люк снегом. Мальчик кричал, пока были силы, а затем стал спать."По
словам медиков, еще час – и мальчик замерз бы
насмерть", – отметили спасатели.Ребенка отправили лечиться от
переохлаждения в больницу. Его спасительница также
госпитализирована.
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