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Полиция арестовала украинца, который устроил смертельное ДТП в Германии
29.12.2017 00:36

В ФРГ украинском, который протаранил патрульное авто, в результате чего погибла сотрудница полиции, взяли под стражу. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает

“Украинца, который в Германии на грузовике протаранил полицейский автомобиль, вызвав гибель женщины-полицейской, взяли под стражу”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что судья принял решение о заключении 48-летнего водителя сегодня вечером. Его поместили в следственный изолятор.

Расследованием ДТП занимаются прокуратура и полиция города Менхенгладбах.

Как сообщал в Германии пьяный украинец на фуре врезался в полицейское авто.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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