Россия вербует украинских топовых чиновников, правоохранителей, судей и депутатов, чтобы иметь возможность формировать в Украине общественное мнение и влиять на политические процессы в стране, отметил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Ежова арестовали до 17 февраля Фото: pravda.com.ua "Это довольно крупная рыба", – сказал он.По словам главы СБУ, "Россия использует любые механизмы, чтобы вмешиваться" в дела Украины."Для нее, конечно, является приоритетом вербовка ...топовых чиновников, правоохранителей, судей, депутатов – чтобы получать информацию и иметь возможность формировать общественное мнение и влиять на политические процессы в нашей стране", – заявил Грицак.На вопрос, можно ли ожидать "новых громких разоблачений", он ответил: "Я уверен, что да".СБУ задержала замруководителя управления протокола премьера Владимира Гройсмана Ежова 20 декабря. Его заподозрили в работе на российские спецслужбы. Отмечалось, что чиновника завербовали во время заграничной командировки.Ежову сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации Президента Украины. В управлении протокола Кабмина он отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями. Чиновник сопровождал Гройсмана на всех международных переговорах и во всех поездках.22 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Ежова до 17 февраля без права выйти под залог.В декабре 2016 года Ежов успешно прошел проверку во исполнение требований закона Украины "Об очистке власти". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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