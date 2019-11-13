Венеция уходит под воду - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Венеция уходит под воду
13.11.2019 13:06
Венеция потерпела одно из худших наводнений в истории
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
наводнений
истории
худших
одно
потерпела
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->