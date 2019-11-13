Украинский парламент сегодня в первом чтении рассмотрит законопроекты об открытии рынка земель. Об этом свидетельствует план работы ВРУ на 13 ноября, опубликованный на сайте ВРУ.

Первые в повестке дня - одиннадцать законопроектов об открытии земельного рынка. Следующий - проект, который, кроме прочего, позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Народные депутаты намерены также рассмотреть скандальные проекты изменений в налоговую систему № 1209 и 1210 и альтернативные.

В первом чтении на рассмотрении проекты законов о подтверждении соответствия информационной системы требованиям по защите информации; о бесплатной правовой помощи для жителей временно оккупированных территорий. Планируют уточнить законодательные нормы по оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

Во втором чтении рассмотрят законопроект о господдержке малого и среднего предпринимательства в Украине, а также об упрощении лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для включения в повестку дня и принятия решения запланировали проекты о ввозе в Украину из-за рубежа автомобилей, а также о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в украинское законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине.

Запланировано внесение изменений в состав ВСК по расследованию деятельности нескольких телеканалов, в том числе “ 112 Украина ”. Наконец, рассмотрят несколько проектов постановлений о назначении представителя Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Под Радой уже начинаются акции протеста.

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