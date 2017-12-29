|Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погиб человек
|29.12.2017 00:43
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Во Львовской области на трассе “Киев-Чоп” близко села Подборцы столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате ДТП один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает
“Авария произошла около 17.10 близко села Подборцы. Столкнулись микроавтобус марки Мерседес, и легковушка марки Шкода. В результате ДТП водитель легковушки погиб”, — сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Пока причины ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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