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"Киевстар", "Vodafone Украина" и "Lifecell" предоставят Минэкономразвития данные о перемещении своих абонентов
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29.12.2017 00:49
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Министерство экономического развития и торговли Украины подписало
меморандум с крупнейшими операторами связи, которые будут
предоставлять ему статистические данные о перемещении людей па
территории страны. Министерство экономразвития изучит туристические
потоки с помощью мобильных операторов Фото: ЕРА В ведомстве
отметили, что 26 декабря первый вице-премьер-министр – министр
экономического развития и торговли Степан Кубив подписал меморандум
о сотрудничестве с мобильными операторами, которые будут
предоставлять министерству данные, позволяющие изучить динамику
туристических потоков по территории Украины.Меморандум
предусматривает предоставление министерству данных о количестве
внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи,
которые находились более суток вне места регистрации (с разбивкой
по областям Украины), количестве въездных туристов, находящихся
более суток в украинском роуминге иностранных абонентов мобильной
связи (с разбивкой по странам).МЭРТ также получит информацию о
количестве зарегистрированных украинских абонентов мобильной связи,
выехавших за границу (с разбивкой по странам), среднюю
продолжительность пребывания туристов в определенном месте или
области.Отмечается, что статистическая информация должна
предоставляться министерству в сводном обезличенном виде раз в три
месяца.Меморандум подписали операторы "Киевстар", "Vodafone
Украина" и Lifecell.По данным Госпогранслужбы, в Украину в первом
полугодии 2017 года въехали 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше,
чем за подобный период 2016-го.За 2016 год в Украину въехали 13,6
млн иностранцев, что на 5,6% больше, чем в 2015 году.
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