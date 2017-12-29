Министерство экономического развития и торговли Украины подписало меморандум с крупнейшими операторами связи, которые будут предоставлять ему статистические данные о перемещении людей па территории страны. Министерство экономразвития изучит туристические потоки с помощью мобильных операторов Фото: ЕРА В ведомстве отметили, что 26 декабря первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал меморандум о сотрудничестве с мобильными операторами, которые будут предоставлять министерству данные, позволяющие изучить динамику туристических потоков по территории Украины.Меморандум предусматривает предоставление министерству данных о количестве внутренних туристов, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток вне места регистрации (с разбивкой по областям Украины), количестве въездных туристов, находящихся более суток в украинском роуминге иностранных абонентов мобильной связи (с разбивкой по странам).МЭРТ также получит информацию о количестве зарегистрированных украинских абонентов мобильной связи, выехавших за границу (с разбивкой по странам), среднюю продолжительность пребывания туристов в определенном месте или области.Отмечается, что статистическая информация должна предоставляться министерству в сводном обезличенном виде раз в три месяца.Меморандум подписали операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и Lifecell.По данным Госпогранслужбы, в Украину в первом полугодии 2017 года въехали 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше, чем за подобный период 2016-го.За 2016 год в Украину въехали 13,6 млн иностранцев, что на 5,6% больше, чем в 2015 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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