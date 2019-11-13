Погода, Новости, загрузка...
Если Россия прекратит транзит газа, экономика начнет падать. Нафтогаз
13.11.2019 13:35

Украинская экономика слишком зависима от транзита российского газа, который составляет 2,1% ВВП государства, и эту ситуацию надо менять. Об этом во время дискуссии в Берлине заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает "Укрінформ".

Если Россия прекратит транзит газа, экономика начнет падать. Нафтогаз

По его словам, есть угроза того, что Украина потеряет транзит, начиная с 1 января 2020 года.

"И это может означать, что вместо ожидаемого роста в следующем году на уровне 3,3% мы будем иметь на самом деле экономический спад на уровне -0,7%", - сказал Витренко.

 

"Современная экономика не должна быть настолько зависимой от транзитных доходов", - добавил он.

По словам Витренко, "оптимистичный" политический сценарий по транзиту означает, что Путина заставят осуществлять его по европейским условиям и Москва согласится продолжать переговоры по предложениям вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича.

 

"Сейчас же во время 3-сторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией последняя лишь имитирует конструктивный процесс для того, чтобы потянуть время и достроить газопровод", - отметил Витренко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 