Самый известный телеканал продолжает подводить итоги уходящего года

Об этом сообщает Boxing Scene .

Им стал украинец Василий Ломаченко.

За год "хай-тек" провел три поединка, в которых постоянно побеждал досрочно. Его соперниками были Джейсон Соса, Мигель Марриага и Гильермо Ригондо.