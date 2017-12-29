|Ломаченко стал боксером 2017 года по версии HBO
|29.12.2017 00:51
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Самый известный телеканал продолжает подводить итоги уходящего годаСпортивный телеканал HBO назвал боксера, который стал лучшим в 2017 году, что уходит.
Василий Ломаченко. Фото: Stephen Dunn / Getty Images
Об этом сообщает Boxing Scene.
Им стал украинец Василий Ломаченко.
За год "хай-тек" провел три поединка, в которых постоянно побеждал досрочно. Его соперниками были Джейсон Соса, Мигель Марриага и Гильермо Ригондо.
Напомним, ранее Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии одного из старейших и авторитетнейших боксерских порталов мира Fightnews.com.
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