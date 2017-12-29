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Ломаченко стал боксером 2017 года по версии HBO
29.12.2017 00:51
Ломаченко стал боксером 2017 года по версии HBO
Самый известный телеканал продолжает подводить итоги уходящего года
Спортивный телеканал HBO назвал боксера, который стал лучшим в 2017 году, что уходит.
Ломаченко стал боксером 2017 года по версии HBO Василий Ломаченко. Фото: Stephen Dunn / Getty Images

Об этом сообщает Boxing Scene.

Им стал украинец Василий Ломаченко.

За год "хай-тек" провел три поединка, в которых постоянно побеждал досрочно. Его соперниками были Джейсон Соса, Мигель Марриага и Гильермо Ригондо.

Напомним, ранее Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии одного из старейших и авторитетнейших боксерских порталов мира Fightnews.com.

  • Ломаченко стал лучшим боксером 2017 года по версии еще одного авторитетного издания
  • Ломаченко стал лучшим боксером мира по версии Fightnews

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