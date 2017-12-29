Россияне отрабатывают тактические задачи

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

Экипажи российского флота проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы противодиверсионной деятельности и противовоздушной обороны.

Как отметили в российских ВМС, основными задачами в 2018 году для Черноморского флота является обеспечение приема новых кораблей, а также выполнение задач в составе соединения в Средиземном море.