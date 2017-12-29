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40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму
29.12.2017 00:59
40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму
Россияне отрабатывают тактические задачи
В оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи, связанные с подготовкой к дальнему походу, применению вооружения и технических средств.
40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму Фото: depo.ua

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

Экипажи российского флота проходят учения по борьбе за живучесть корабля во время стоянки у пирса, отрабатывают приемы противодиверсионной деятельности и противовоздушной обороны.

Как отметили в российских ВМС, основными задачами в 2018 году для Черноморского флота является обеспечение приема новых кораблей, а также выполнение задач в составе соединения в Средиземном море.

Напомним, Россия отправила с аннексированного Крыма военный корабль Черноморского флота "Сметливый" в Сирию.

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