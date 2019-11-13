Коломойский заявил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию.

По его мнению, американские власти желают, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца".

Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.

"Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения", — сказал он.

По его словам, украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.

"Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это", — отметил он.

В интервью изданию "Новое время" Коломойский заявил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт в Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

Он отметил, что такой точки зрения придерживался прежний президент США Барак Обама.

По словам Коломойского, действующий американский руководитель Дональд Трамп не знает, как выйти из этой ситуации.

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