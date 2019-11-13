В Артеке в аннексированном Крыму умерла 15-летняя девочка - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Артеке в аннексированном Крыму умерла 15-летняя девочка
13.11.2019 14:01
В лагере Артек умерла школьница
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
школьница
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лагере
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