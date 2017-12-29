Боевики, которые выпустили две ракеты по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, могли воспользоваться "благожелательным нейтралитетом" США, отметил зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич: США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду Фото: Франц Клинцевич / Facebook "Абсолютно убежден, что нападение боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США – и в данном случае все равно, идет речь об их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете", – отметил он.По словам Клинцевича, "доподлинно известно, что на территории, контролируемой сирийскими правительственными войсками, боевиков нет". Он утверждает, что ранее "коалиция, возглавляемая США, заявила о полной победе над террористами". "Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду. Я не утверждаю, что нападение российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, слишком стремно. В то же время очень даже вероятно, что речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной", – пояснил Клинцевич. https://www.facebook.com/frklintsevich/posts/891747054318898 27 декабря зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" отразил две ракетные атаки по российской авиабазе Хмеймим.До этого глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявлял, что на американской военной базе в Сирии Эт-Танф проходят подготовку отряды боевиков.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.В начале декабря Москва объявила об освобождении территории Сирии от боевиков ИГИЛ, и президент РФ приказал начать вывод войск из Сирии.22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приказ Путина выполнен, а "бесценный военный опыт в Сирии" за все время получили более 48 тыс. российских военных.Несмотря на это, высший представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что военный конфликт в Сирии нельзя считать завершенным.В Белом доме заявили, что США пока не планируют выводить войска из Сирии. В Пентагоне отмечали, что в Сирии и Ираке остается около 1 тыс. боевиков "Исламского государства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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