Единственный способ побороть африканскую чуму свиней (АЧС) - не допустить ее распространения. В этом убежден знаток по вопросам дезинфекции (Великобритания) Крис Кассано, докладчик Х Международного конгресса "Прибыльное свиноводство", передает со ссылкой на пресс-службу Ассоциации свиноводов Украины.

Он считает, что АЧС является актуальной проблемой не только для Украины, но и для других европейских стран.

“Чтобы уберечь свой бизнес, производители должны соблюдать максимально возможный уровень безопасности. Конечно, чтобы достичь его, надо вложить значительные инвестиции. Но без ответственности со стороны руководства, работников и поставщиков достичь успеха будет непросто”, — отметил знаток.

Чтобы работники свинохозяйств были осведомлены о мерах биобезопасности, необходимо проводить внутренние тренинги и семинары, добавил Кассано.

“Как говорится, вирус АЧС не ”ходит“ сам, он распространяется с транспортом, грязной обувью работников, грызунами и тому подобное. Поэтому особое внимание надо обратить на дезинфекцию”, — убежден Кассано.

От появления АЧС на украинской территории, АСУ активно приобщается к борьбе с болезнью, напомнили в Ассоциации.

“Среди последних проектов — подготовка проекта Инструкции по борьбе и профилактике с африканской чумой свиней (АЧС), что позволит фермам, которые подтвердили высокий статус биобезопасности, не прекращать деятельность даже в зоне защиты (в пределах 2-5 км вокруг вспышки). Там же прописаны требования к предприятиям со статусом компартмента по АЧС”, - добавили в АСУ.

Напомним, с начала года в Украине уже зарегистрировано около 60 новых вспышек АЧС.

Польша между тем даже решила построить забор на границе с Украиной, чтобы уменьшить риски распространения болезни на своей территории.

Добавим, что, по словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня темпы распространения АЧС в Украине практически не снижаются. Снижается только количество поголовья свиней, и растут убытки отечественных фермеров.

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