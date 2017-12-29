По словам главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, добровольное признание граждан Украины в работе на иностранные спецслужбы позволит им не получить серьезный срок наказания. Вчера 23.58 | комментариев: Грицак заявил, что дел о госизмене в СБУ очень много Фото: ЕРА Он отказался называть точное количество таких дел."Скажу только одно. Ч. 2 ст. 111 (государственная измена. – ) предусматривает непривлечение к уголовной ответственности лицо, которое охотно придет и сообщит в Службу безопасности о том, что работает на другое государство, скажем так. И я, пользуясь случаем, (рекомендую. – ) таким гражданам прийти в СБУ, с соответствующим заявлением обратиться", – сказал Грицак.По словам главы СБУ, это позволит "не получить серьезный срок наказания". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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