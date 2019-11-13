Компания "Burisma" ("Буризма") с мая 2014 по октябрь 2015 года перечислила на счета компании "Rosemont" 4 млн 817 тыс. долларов, а та перечислила на счета сына бывшего вице-президента Джо Байдена – Хантера вознаграждение в размере 871 тыс. долларов. Об этом сообщил народный депутата Андрей Деркач в видеоблоге на своей странице в Facebook.

"Это официальная выписка из Morgan Stanley. Morgan Stanley - это один из крупнейших банковских холдингов США. В этой выписке показано движение средств за полтора года (с мая 2014го по октябрь 2016го) компании Rosemont Seneca Boa, владельцем которой является Девон Арчер. Согласно банковской выписке, с мая 2014 по октябрь 2015 компания Burisma перечислила на компанию Rosemont 4 млн 817 тыс долларов, а Rosemont перечислила уже на счета Байдена вознаграждение в размере 871 тыс. долларов", – сказал Деркач, продемонстрировав официальную выписку от одного из банковских холдингов США Morgan Stanley.

Депутат заявил, что как он и обещал, обнародует новые документы по международной коррупции, переданные ему журналистами-расследователями в рамках 11 уголовных производств.

Также Деркач напомнил, что только, по имеющимся у него данным из отчета Подразделения финансовой разведки Латвии, в пользу двух офшорных компаний-прокладок, а также Хантера Байдена с партнерами компания "Burisma" выплатила не менее 16,5 млн долларов.

"Подразделение финансовой разведки Латвии, передало материалы в ГПУ и Госфинмониторинг Украины о том, что Роберт Хантер Байден может быть причастен к коррупционным действиям. На тот момент Генпрокурор Виктор Шокин требует от НАБУ начать расследование дел по международной коррупции, а именно деятельности Burisma и Злочевского. Момент, когда Шокин требовал от НАБУ расследовать факты международной коррупции, совпал с приездом в Украину вице-президента США Джо Байдена. А от Байдена зависел 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине", – заявил Деркач.

По словам депутата, Джо Байден стоял перед выбором: подсказать сыну выйти из сомнительной компании, которая фигурирует в 11 уголовных производствах правоохранительных органов Украины и других стран, либо позволить сыну продолжать получать долю из 16,5 млн долларов от Burisma через прокладку Rosemont Seneca Сенека.

"Дальнейшее игнорирование фактов международной коррупции со стороны ГПУ и дальнейшее бездействие по передаче документов в Минюст США приведет к судебным искам со стороны журналистов-расследователей, экспертов и народных депутатов. Господин Рябошапка, не знаете, как поступить? Поступайте по закону. Действуйте!", – резюмировал Деркач.

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден заявил, что во что бы то ни стало будет участвовать в предвыборной гонке за пост президента, сообщило во вторник издание The Hill.

"За последние пару недель я понял две вещи. Первая - то, что Путин не хочет, чтобы я был президентом. И вторая - то, что этот парень Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты - ред.). Но я говорю им, что я пойду (буду участвовать в выборах - ред. )", - цитирует The Hill слова Байдена.

На прошлой неделе сообщалось, что комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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