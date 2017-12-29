После заседания по делу о госизмене Виктора Януковича прокурор Руслан Кравченко заявил, что суд удовлетворил только 44 свидетеля стороны обвинения. Об этом он сообщил журналистам после заседания, передает со ссылкой на .

"В целом мы допросили уже 13 человек. По мнению стороны обвинения, свидетели подтвердили выводы обвинения. Анализировать и комментировать ни одно показание свидетеля мы не имеем права. Суд удовлетворил только 44 свидетеля стороны обвинения. На следующем заседании планируется допрос следующих свидетелей. Защита Януковича должна предоставить список своих свидетелей. После допроса всех свидетелей обеих сторон есть еще порядок дополнения", - сказал прокурор.

Вместе с тем, адвокат Януковича Сердюк заявил, что показания военнослужащих говорят о том, что Крым был умышленно сдан.

"Сенченко дал показания о причастности уже действующего президента и руководства его завода к потере 4 боевых кораблей. По показаниям военнослужащих, их утверждения говорят о том, что Крым был умышленно сдан", - сказал он.

Напомним, сегодня, 28 декабря, Оболонский районный суд по делу Януковича объявил перерыв до 10 января. В ходе сегодняшнего заседания были заслушаны показания 5 свидетелей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира