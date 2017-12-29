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Главной угрозой для нацбезопасности Украины Грицак назвал диверсионно-террористическую активность РФ
29.12.2017 01:13
В числе угроз для национальной безопасности Украины глава СБУ Василий Грицак назвал коррупцию и попытки России дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Грицак: Нам бы хотелось иметь лучшее финансирование Фото: ЕРА "Потом – попытки России дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства разными способами. ...Россия щедро финансировала акции, чтобы поссорить нас с нашими соседями. Ну и, опять-таки, угрозой национальной безопасности является коррупция, наверное. Политическая коррупция в том числе", – сказал он.Кадровый потенциал СБУ, которая занимается нацбезопасностью, Грицак считает "очень хорошим"."Конечно, нам бы хотелось иметь немного лучше финансирование, материально-техническое обеспечение", – отметил глава СБУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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