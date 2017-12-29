В числе угроз для национальной безопасности Украины глава СБУ
Василий Грицак назвал коррупцию и попытки России дестабилизировать
ситуацию внутри Украины. Грицак: Нам бы хотелось иметь лучшее
финансирование Фото: ЕРА "Потом – попытки России
дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства разными
способами. ...Россия щедро финансировала акции, чтобы поссорить нас
с нашими соседями. Ну и, опять-таки, угрозой национальной
безопасности является коррупция, наверное. Политическая коррупция в
том числе", – сказал он.Кадровый потенциал СБУ, которая
занимается нацбезопасностью, Грицак считает "очень
хорошим"."Конечно, нам бы хотелось иметь немного лучше
финансирование, материально-техническое обеспечение", –
отметил глава СБУ.
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