Об этом сообщает BBC.

"Воздушная масса из Арктики принесла рекордно низкие температуры в несколько регионов США", - говорится в сообщении.

Как отмечается, воздушная масса из Арктики принесла сильные снегопады и лед. Рекорды низкой температуры фиксируются в таких штатах, как Канзас и Иллинойс. Синоптики считают, что на этой неделе могут быть побиты сотни рекордов.

В США уже зафиксировано четыре случая гибели в ДТП, связанных с непогодой, более 1000 авиарейсов были отменены. В некоторых районах также закрыты школы.

В Национальной службе погоды (NSW) заявили, что воздушная масса продолжает двигаться к восточному побережью США. Как ожидается, холодный атмосферный фронт будет вызывать ощущение "середины зимы", а не середины ноября в большей части восточных регионов страны.

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