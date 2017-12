Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию южнокорейской газеты The Chosun Ilbo, что с октября китайские суда около 30 раз нелегально переливали нефть на северокорейские корабли в Западном море. Трамп: Поймали с поличным – очень разочарован Фото: EPA "Поймали с поличным – очень разочарован тем, что Китай разрешает поставки нефти в Северную Корею. Никогда не будет дружественного решения проблемы Северной Кореи, если это будет продолжаться!" – отметил он. Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 грудня 2017 р. Южнокорейская газета The Chosun Ilbo до этого сообщила, ссылаясь на разведданные США, что с октября китайские суда около 30 раз нелегально переливали нефть на северокорейские корабли в Западном море. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



