Турецкий "Гезтепе" интересуется украинскими форвардами Артемом Кравцом и Евгением Селезневым,передает со ссылкой на .

"Гезтепе" намерен зимой расстаться с провалившимся алжирским центрфорвардом Набилем Гиля, место которого и могут занять украинцы, сообщает Hurriyet.com.tr.

Селезнев уже вторую неделю пребывает в статусе свободного агента, что значительно упрощает сделку. Кравца в "Гезтепе" надеются снимать.

В первой части сезона 32-летний Евгений Селезнев был запасным в "Карабюкспоре", за который сыграл 15 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

Также не клеятся дела и у Артема Кравца в "". В первой части сезона 28-летний форвард сыграл за клуб лишь 15 матчей во всех турнирах, забив 5 голов.

Лидером нападения "Гезтепе" в этом сезоне является прежний форвард "Ворсклы" Адис Яхович, на счету которого 14 голов в 16 матчах чемпионата Турции.

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