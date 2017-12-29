Экипажи российских кораблей у берегов аннексированного Севастополя
обучают борьбе за живучесть при стоянке у пирса, противовоздушной
обороне и противодиверсионной деятельности в пунктах базирования.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.56 |
комментариев: Российские моряки сдадут ряд нормативов Фото: mil.ru
К маневрам у берегов Севастополя привлекли около 40 надводных
кораблей. Их экипажи готовят к дальнему плаванию и обучают "борьбе
за живучесть при стоянке корабля у пирса, противовоздушной обороне
и противодиверсионной деятельности в пунктах
базирования".Выполняются нормативы по обслуживанию вооружения и
механизмов корабля, подготовки к приему оружия и плаванию в
море.Россия аннексировала Крым
после незаконного референдума 16 марта 2014
года. Во время захвата полуострова российскими силовиками
Украина потеряла две трети своего флота, который в основном
базировался в Севастополе.
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