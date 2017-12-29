Экипажи российских кораблей у берегов аннексированного Севастополя обучают борьбе за живучесть при стоянке у пирса, противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности в пунктах базирования. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.56 | комментариев: Российские моряки сдадут ряд нормативов Фото: mil.ru К маневрам у берегов Севастополя привлекли около 40 надводных кораблей. Их экипажи готовят к дальнему плаванию и обучают "борьбе за живучесть при стоянке корабля у пирса, противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности в пунктах базирования".Выполняются нормативы по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, подготовки к приему оружия и плаванию в море.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Во время захвата полуострова российскими силовиками Украина потеряла две трети своего флота, который в основном базировался в Севастополе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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