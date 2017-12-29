Журналист Денис Казанский процитировал на своей странице в пост сепаратиста Максима Равребы о том, что пленных сторонников «ДНР», которых вчера обменяли на украинских военнослужащих, никто не встречал и им даже не позволили увидеться с родными.
|Пленных террористов никто не встречал, их затрамбовали в автобусы и поместили на подвал, — сепаратист
|29.12.2017 01:33
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Как сообщил сепаратист Максим Равреба, сторона террористов не очень радушно встретила своих пленных.
Журналист Денис Казанский процитировал на своей странице в пост сепаратиста Максима Равребы о том, что пленных сторонников «ДНР», которых вчера обменяли на украинских военнослужащих, никто не встречал и им даже не позволили увидеться с родными.