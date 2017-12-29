Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что для освобождения удерживаемых боевиками украинцев "можно было бы и тысячу отпустить". Тука: Здесь вообще нет повода для размышлений Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook "Сегодня я встречался с человеком, который присутствовал непосредственно вчера, когда мы встречали наших пленников. По его словам, наши военные и сотрудники Службы безопасности подавлены такой пропорцией. Люди не восприняли такой пропорции, хотя, с моей точки зрения, если бы надо было тысячу освободить, надо было освобождать тысячу", – сказал он.Тука добавил, что для него "здесь вообще нет повода для размышлений". 27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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