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У Зеленского озвучили шаги по возвращению Крыма
13.11.2019 14:56
Представительство президента в Крыму озвучило шаги по возвращению полуострова
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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