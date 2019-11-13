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У Зеленского озвучили шаги по возвращению Крыма
13.11.2019 14:56
Представительство президента в Крыму озвучило шаги по возвращению полуострова Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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