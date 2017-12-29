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На сегодня пропавшими без вести считаются 402 украинцы - Грицак
29.12.2017 01:40

На сегодня считаются пропавшими без вести 402 граждана Украины. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью телеканалу “Украина”, передает

“По нашим данным еще 402 человека считаются пропавшими без вести. Возможно судьбу некоторых из них нам удастся выяснить”, — сказал он.

Как сообщал СБУ благодаря показаниям освобожденных украинских заложников будут устанавливать местонахождение других пленников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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