|На сегодня пропавшими без вести считаются 402 украинцы - Грицак
|29.12.2017 01:40
|
На сегодня считаются пропавшими без вести 402 граждана Украины. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью телеканалу “Украина”, передает
“По нашим данным еще 402 человека считаются пропавшими без вести. Возможно судьбу некоторых из них нам удастся выяснить”, — сказал он.
Как сообщал СБУ благодаря показаниям освобожденных украинских заложников будут устанавливать местонахождение других пленников.
Поделитесь статьей с друзьями