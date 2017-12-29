На сегодня считаются пропавшими без вести 402 граждана Украины. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью телеканалу “Украина”, передает

“По нашим данным еще 402 человека считаются пропавшими без вести. Возможно судьбу некоторых из них нам удастся выяснить”, — сказал он.

Как сообщал СБУ благодаря показаниям освобожденных украинских заложников будут устанавливать местонахождение других пленников.

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