|В Киеве расстреляли обувной магазин, у входа написали "Москалі"
|13.11.2019 15:01
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В Киеве неизвестные расстреляли витрину обувного магазина на проспекте Победы, 19. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает издание Город Киев.
Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестные обстреляли витрину. На стеклах остались множественные пулевые отверстия. А перед входом в магазин красной краской на асфальте неизвестные написали слово "москалі".
К слову, на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения, следовательно отследить злоумышленников вероятно не составит труда.
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