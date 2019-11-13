Открытие рынка земли в Украине может «раскрыть громадный потенциал для экономики страны», считают в ЕС.

Евросоюз поддерживает планы Украины открыть рынок земли. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

В ЕС считают, что реформа должна базироваться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности и справедливости.

«Уважая независимый законодательный процесс Украины и принятие суверенных решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами. При открытии этого рынка важно установить гарантии, чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, обеспечить справедливое отношение к владельцам небольших земель, желающих продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров, желающих приобрести землю сельскохозяйственного назначения «, – говорится в заявлении.

В основе системы государственной поддержки должны быть небольшие фермерские хозяйства, считают в ЕС.

«ЕС внимательно оценит условия, при которых рынок сельскохозяйственных земель будет функционировать, и то, как контролируются меры безопасности во время внедрения земельной реформы. Небольшие фермерские хозяйства должны стоять в центре этой реформы, в частности те, которые не зарегистрированы как юрлица – то есть физические лица, обрабатывающие сельскохозяйственные угодья», – отмечают в ЕС.

В Брюсселе также говорят, что открытие рынка земли должно стать первым шагом к более широкой и всеобъемлющей земельной реформе, которая будет охватывать другие элементы управления землей, политику землепользования, планирования и мониторинга, осведомленности о правах на землю, консолидации земель.

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