Суд постановил выплатить зарплату за пропущенные рабочие дни уволенному бывшему начальнику управления уголовного розыска полиции Киева Леониду Куряте, которого прокуратура подозревает в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах. Суд восстановил Куряту в должности и постановил выплатить ему зарплату Фото: hromadske.ua Решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений без указания фамилии, однако судя по должности истца, речь идет о Куряте.Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Нацполиции Украины в городе Киеве от 27 января 2017 года об увольнении полковника полиции на должности начальника управления уголовного розыска. Нацполицию также обязали выплатить Куряте 104 тыс. грн заработной платы за время его отстранения от службы.По версии следствия, Курята руководил спецоперацией в Княжичах и отдал приказ подчиненным на применение оружия, в результате чего погибли пять правоохранителей.Куряте инкриминируют организацию умышленного убийства четырех силовиков.Однако суд пришел к выводу, что по плану проведения полицейской операции в Княжичах, Курята не был старшим группы правоохранителей или главой операции."Как отметил сам истец, он считал своим долгом принять участие в запланированных и утвержденных начальником Главного управления следственно-разыскных мероприятиях, в которых предполагалось участие его непосредственных подчиненных... о соответствующем уголовном производстве ему стало известно во время оперативных совещаний у начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Крищенко", – говорится в постановлении суда.В итоге админсуд принял решение, что Курята не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах, признал незаконным решение Нацполиции о проведении служебного расследования в его отношении и отменил приказ об увольнении Куряты.4 декабря 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между полицейскими. Сообщалось, что погибли пять правоохранителей: два сотрудника полиции охраны, два оперативника и один сотрудник спецназа КОРД.И.о. главы Нацполиции Вадим Троян утверждал, что в Княжичах проходила спецоперация по разоблачению опасной группировки, причастной к разбоям и грабежам, в которую входили лица, "имеющие отношение к правоохранительным органам".13 января 2017 года в Нацполиции заявили о завершении служебного расследования инцидента в Княжичах. По его результатам были уволены восемь человек.30 августа ГПУ сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции по делу о перестрелке в Княжичах. Их подозревают в превышении власти, умышленном убийстве двух и более лиц способом, опасным для жизни многих лиц, а также в покушении на умышленное убийство. 31 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство вручило три подозрения и готовит еще восемь по делу о перестрелке в Княжичах.1 сентября суд избрал Куряте меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.6 сентября аналогичную меру пресечения суд избрал для старшего инспектора спецподразделения министерства внутренних дел КОРД Андрея Курты, а 7 сентября – для экс-заместителя начальника отдела уголовного розыска Шевченковского управления полиции Киева Романа Мариновского.5 декабря 2017 года прокуратура сообщила о подозрении двум экс-руководителям подразделений киевской полиции по делу о перестрелке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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