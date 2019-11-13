14 ноября, в Украину приедет задача Международного валютного фонда (МВФ) для переговоров по новой кредитной программе. Накануне визита Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал чего стоит Киеву ждать от грядущих переговоров, как передает " Голос Америки ".

Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистку финансового сектора. Думаю, это очень хорошо. Очевидно, одной из целей является сохранить и развить эту динамику. Важно обеспечить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - заявил Пол Томсен.

Напоминаем, что Украина ведет переговоры по новой кредитной программе МВФ, которая должна заменить соглашение о предоставлении 3,9 млрд долларов, срок действия которого истекает в начале января 2020 года.

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