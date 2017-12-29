Введение биометрического контроля усложнит подрывную работу российских спецслужб. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью телеканалу “Украина”, передает “Это будет помогать укреплению национальной безопасности нашего государства — введение биометрических паспортов при пересечении границы с Российской Федерацией. Это значительно усложнит работу российских спецслужб. Это даст нам возможность быстрой идентификации лиц, прибывших на территорию Украины и причастных к различного вида преступлениям, расследование которых в нашей компетенции”, — подчеркнул он. Как сообщал Правительство утвердило положение о биометрической системе идентификации иностранцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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