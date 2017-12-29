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Госархив РФ подтвердил подлинность воспоминаний Кшесинской о ее беременности от будущего императора Николая
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29.12.2017 01:51
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В Госархиве РФ сообщили, что танцовщица Матильда Кшесинская
вычеркнула из мемуаров упоминание о беременности от наследника
российского престола. В Госархиве РФ подтвердили подлинность
мемуаров Кшесинской Фото: Фильм Матильда / "ВКонтакте" Об этом
говорится в ответе директора Госархива Ларисы Роговой на требование
радиостанции "Говорит Москва".Директор Госархива отметила, что
абзац о беременности от цесаревича Кшесинская вычеркнула из
воспоминаний собственноручно.Ранее издание "Московский
комсомолец" обнаружило в Госархиве неизданный фрагмент
мемуаров танцовщицы. танцовщица описала случай зимой 1893
года, когда она выпала из саней в снег, "сильно расшибла себе руку,
да и вся вообще здорово расшиблась".В папке Госархива журналисты
обнаружили фрагмент текста, который ранее никогда не публиковался
(другие части дневника Кшесинской печатались)."Я тоже в конце
концов вылетела из саней в снег и сильно… расшиблась. Если бы не
это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда
была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у
меня были дети от Наследника, но это была ложь. Я часто сожалела,
что не имела", – говорится в документе.Фильм "Матильда" об
отношениях цесаревича Николая с Кшесинской вызвал большой
резонанс в РФ. Депутат Госдумы Наталья Поклонская жаловалась
на картину в Генеральную прокуратуру РФ. В стране начались массовые
протесты православных организаций против выхода фильма.В день
премьеры в Санкт-Петербурге 23 октября 15 противников фильма
пришли под кинотеатр с портретами и иконами Николая II. В
Москве 24 октября задержали семь человек.
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