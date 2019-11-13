Погода, Новости, загрузка...
В штабе ООС заявили о начале разминирования в районе Петровского
13.11.2019 15:15
В Петровском военные приступили к разминированию участка, на котором происходило разведение сил Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 