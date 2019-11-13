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В штабе ООС заявили о начале разминирования в районе Петровского
13.11.2019 15:15
В Петровском военные приступили к разминированию участка, на котором происходило разведение сил
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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