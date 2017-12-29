Дело о кредите в $3 млрд, которые РФ выделила Украине, когда президентом был Виктор Янукович, скорее только, продолжат рассматривать в суде, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов: Готовы рассматривать любые предложения Фото: ЕРА "Скорее только, наверное, судебное разбирательство продолжится дальше. Если мы найдем и договоримся о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги, готовы рассматривать любые предложения", – сказал он.До этого заместитель главы министерства финансов РФ Сергей Сторчак заявлял, что Россия может продать долг в $3 млрд другой стране.29 марта Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска Российской Федерации к Украине в деле о евробондах на сумму $3 млрд. В минфине РФ заявили, что, согласно решению Высокого суда, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов. При этом министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что по просьбе украинских юристов суд согласился "заморозить" решение до следующего заседания.26 мая адвокаты российской стороны потребовали от Украины $325 млн в качестве процентов по "долгу Януковича", а суд Лондона отложил решение.23 июня в Минфине Украины сообщили, что обжаловали решение Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 года.В ходе предварительных слушаний, состоявшихся в январе, Украина обвиняла РФ в политическом давлении, которым сопровождалось выделение денег в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Погашение кредита должно было состояться в декабре 2015 года. В ноябре 2015 года Украина завершила реструктуризацию государственного и гарантированного долга на сумму $15 млрд. Нерешенным остался лишь вопрос с российским долгом в связи с отказом Москвы от реструктуризации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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