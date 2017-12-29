Президент сам осуществляет власть в стране, а на высокие должности ставит своих людей,передает со ссылкой на .

Об этом сказал политолог Валентин Бушанский .

"Я не голосовал за Петра Порошенко, но украинский народ избрал его президентом. Что он делает? Распускает парламент. Под выборы создает свою политическую силу. Берет ее из ниоткуда. Это так называемая "партия власти" из преданных ему людей. Ее рейтинг накрутили административным путем и с помощью политического манипулирования. Теперь видим в Верховной Раде "Блок Петра Порошенко" вместе с "Народным фронтом". И у них нет коалиции. Следовательно, власть осуществляет сам президент. Не является ли это фактом узурпации?

Одно из требований Майдана: в стране должны состояться парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками. Прошли ли выборы по партийным открытым спискам? Нет. А это требование касается фундаментального вопроса - развития демократии в Украине", - подчеркнул Бушанский.

Он напомнил также о назначениях Юрия на должность генпрокурора, для которого "насиловали Конституцию", и бизнес-партнера президента Валерии Гонтаревой руководителем Нацбанка.

Также политолог акцентировал внимание на законе об импичменте президента.

"Закон об импичменте приняли? И не примут. Если бы мы были способны поставить президента на свое место, нам никакой закон об импичменте не был бы нужен. Есть 111-ая статья Конституции. Янукович вылетел без закона об импичменте", - подчеркнул Бушанский.

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