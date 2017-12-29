Президент Италии Серджо Маттарелла подписал приказ о проведении новых парламентских выборов 4 марта 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президент Италии Серджо Маттарелла подписал приказ о роспуске Сената Республики и Палаты депутатов Фото: quirinale.it Президент также подписал приказ о проведении новых парламентских выборов 4 марта 2018 года.Первое заседание парламента нового созыва намечено на 23 марта. Обе даты были ранее одобрены советом министров Италии, сообщает итальянское агенство ANSA.Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что будет работать до избрания нового состава правительства."Я буду управлять до выборов, на которых, надеюсь, моя политическая сила получит большинство.... Мы должны взять на себя ответственность за управление ситуацией, чтобы избежать нестабильности", – подчеркнул он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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