|51-річна Сінді Кроуфорд продемонструвала пишні груди на обкладинці глянцю (ФОТО)
|29.12.2017 02:20
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На світлинах, зроблених британським фотографом Деймоном Бейкером, Сінді демонструє ідеальну фігуру та пишні груди у звабливих і хвацьких образах - чорна шкіра, підбори, короткі шорти.
"Починаю 2018 рік з обкладинок ікони Сінді Кроуфорд. Фотографувати Сінді – це диво. Дякую, що довірилися моєму баченню і надали творчу свободу", – прокоментував фотографії Бейкер.
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