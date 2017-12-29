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51-річна Сінді Кроуфорд продемонструвала пишні груди на обкладинці глянцю (ФОТО)
29.12.2017 02:20
Важко повірити, але Сінді Кроуфорд і справді 51 рік і їй на п'яти помалу наступає донька Кайя Гербер. Втім, обігнати маму у славі поки що дівчині не під силу: у свій "солідний" для моделі вік Сінді затребувана, знімається у модних роликах та фотосесіях, виходить на подіуми, а днями стала зіркою Madame Figaro.

На світлинах, зроблених британським фотографом Деймоном Бейкером, Сінді демонструє ідеальну фігуру та пишні груди у звабливих і хвацьких образах - чорна шкіра, підбори, короткі шорти.

"Починаю 2018 рік з обкладинок ікони Сінді Кроуфорд. Фотографувати Сінді – це диво. Дякую, що довірилися моєму баченню і надали творчу свободу", – прокоментував фотографії Бейкер.

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