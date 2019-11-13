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Ученые рассказали о вреде электронных сигарет на организм
13.11.2019 15:34
Ученые выяснили, что пар от вейпа наносит вред организму даже при кратковременном курении
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Теги:
здоровье
события
украина
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