В Госархиве РФ сообщили, что танцовщица Матильда Кшесинская вычеркнула из мемуаров упоминание о беременности от наследника российского престола Николая. В Госархиве РФ подтвердили подлинность мемуаров Кшесинской Фото: Фильм Матильда / "ВКонтакте" Об этом говорится в ответе директора Госархива Ларисы Роговой на требование радиостанции "Говорит Москва".Директор Госархива отметила, что абзац о беременности от цесаревича Кшесинская вычеркнула из воспоминаний собственноручно.Ранее издание "Московский комсомолец" обнаружило в Госархиве неизданный фрагмент мемуаров танцовщицы. Балерина описала случай зимой 1893 года, когда она выпала из саней в снег, "сильно расшибла себе руку, да и вся вообще здорово расшиблась".В папке Госархива журналисты обнаружили фрагмент текста, который ранее никогда не публиковался (другие части дневника Кшесинской печатались)."Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно… расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была ложь. Я часто сожалела, что не имела", – говорится в документе.Фильм "Матильда" об отношениях цесаревича Николая с Кшесинской вызвал большой резонанс в РФ. Депутат Госдумы Наталья Поклонская жаловалась на картину в Генеральную прокуратуру РФ. В стране начались массовые протесты православных организаций против выхода фильма.В день премьеры в Санкт-Петербурге 23 октября 15 противников фильма пришли под кинотеатр с портретами и иконами Николая II. В Москве 24 октября задержали семь человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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