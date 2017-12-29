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Госархив РФ подтвердил подлинность воспоминаний Кшесинской о ее беременности от Николая II
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29.12.2017 02:20
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В Госархиве РФ сообщили, что танцовщица Матильда Кшесинская
вычеркнула из мемуаров упоминание о беременности от наследника
российского престола Николая. В Госархиве РФ подтвердили
подлинность мемуаров Кшесинской Фото: Фильм Матильда / "ВКонтакте"
Об этом говорится в ответе директора Госархива Ларисы Роговой на
требование радиостанции "Говорит Москва".Директор Госархива
отметила, что абзац о беременности от цесаревича Кшесинская
вычеркнула из воспоминаний
собственноручно.Ранее издание "Московский
комсомолец" обнаружило в Госархиве неизданный фрагмент
мемуаров танцовщицы. Балерина описала случай зимой 1893 года, когда
она выпала из саней в снег, "сильно расшибла себе руку, да и вся
вообще здорово расшиблась".В папке Госархива журналисты обнаружили
фрагмент текста, который ранее никогда не публиковался (другие
части дневника Кшесинской печатались)."Я тоже в конце концов
вылетела из саней в снег и сильно… расшиблась. Если бы не это
несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда
была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у
меня были дети от Наследника, но это была ложь. Я часто сожалела,
что не имела", – говорится в документе.Фильм "Матильда" об
отношениях цесаревича Николая с Кшесинской вызвал большой
резонанс в РФ. Депутат Госдумы Наталья Поклонская жаловалась
на картину в Генеральную прокуратуру РФ. В стране начались массовые
протесты православных организаций против выхода фильма.В день
премьеры в Санкт-Петербурге 23 октября 15 противников фильма
пришли под кинотеатр с портретами и иконами Николая II. В
Москве 24 октября задержали семь человек.
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