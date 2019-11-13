Як українці знайшли краще майбутнє у Північній Дакоті більше століття тому
13.11.2019 15:37
13 ноября
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13.11.2019
42
Метки: США, диаспора.
13 ноября
У середині 19 сторіччя, щоб заохотити поселенців до суворого за кліматом штату Північна Дакота, уряд США, за певних умов, виділяв безкоштовні земельні ділянки. Українці прибули сюди 1896 року, одними з останніх, тож їм дісталися найскладніші для фермерства клаптики землі. Однак, вони подолали усі труднощі та зуміли передати нащадкам свою культуру та традиції. Понад 120 років потому українці Північної Дакоти, практично, не говорять українською, але не забувають свого коріння.