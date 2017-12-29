передает со ссылкой на .

Об этом написала пресс-служба компании.

Ранее "Вести" сообщали, что

. После официального опубликования он вступит в силу, но начнет действовать через полгода. Документ, по словам экспертов, написан в интересах поставщиков коммунальных услуг.

В частности, . Кроме того, новый закон вводит пеню за просрочку оплаты услуг. Правда, взимание штрафов начнется с 1 января 2019 года. Платить придется 0,01% от суммы просрочки за каждый день после 20-го числа, но общая сумма не должна быть больше самого долга. Фактически 10 копеек с тысячи гривен.

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