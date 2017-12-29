|Долг киевлян перед "Киевэнерго" перевалил за 4 млрд
|29.12.2017 02:24
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Об этом написала пресс-служба компании."Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "" имеют население и ЖЭО столицы - 2,1 млрд грн и 744 млн грн соответственно", - говорится в сообщении.
"На 1 декабря 2017 задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 100,6 млн грн, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию - 604 млн грн", - сообщают в компании.
При этом наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском и Деснянском районах.
Ранее "Вести" сообщали, что . После официального опубликования он вступит в силу, но начнет действовать через полгода. Документ, по словам экспертов, написан в интересах поставщиков коммунальных услуг.
В частности, . Кроме того, новый закон вводит пеню за просрочку оплаты услуг. Правда, взимание штрафов начнется с 1 января 2019 года. Платить придется 0,01% от суммы просрочки за каждый день после 20-го числа, но общая сумма не должна быть больше самого долга. Фактически 10 копеек с тысячи гривен.
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