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Верховная Рада в первом чтении приняла закон о рынке земли
13.11.2019 15:53
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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