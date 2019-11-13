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Верховная Рада в первом чтении приняла закон о рынке земли
13.11.2019 15:53
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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